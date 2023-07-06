На базе Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны в Пуще-Водице после реконструкции будет создан Медицинский центр реабилитации для раненых украинских защитников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Проверил, как идет капитальный ремонт Киевского городского госпиталя, где создаем городской реабилитационный центр. На базе госпиталя ветеранов войны будет создан Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек. Здесь будут оказывать квалифицированную реабилитационную помощь. Первую очередь ремонта планируем завершить к октябрю этого года", – заявил Виталий Кличко.

По его словам, Киевский городской госпиталь принимает на лечение и реабилитацию раненых военнослужащих с июня прошлого года. За это время реабилитацию здесь прошли более 1500 защитников.

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"В прошлом году Департамент здравоохранения КГГА закупил для центра реабилитационное оборудование. Также провели капитальные ремонты зданий, поврежденных в результате военных действий, и лифтов. Продолжается ремонт помещений на нескольких этажах главного корпуса", – отметил Кличко.

Коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" – это 12-этажное здание с комплексом вспомогательных строений. Территория – почти 5 га.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев первым готовится запустить "Электронный кабинет Защитника", где военнослужащие и ветераны войны смогут оформить через смартфон около 200 государственных и муниципальных услуг.

Также Виталий Кличко обратился к мэрии Берлина по поводу гарантий бесплатного лечения в немецких клиниках тяжелораненых украинских бойцов.