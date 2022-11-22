В столице установлены штрафы для физических лиц, должностных лиц и предпринимателей за неочищенные крыши, неубранный снег и тому подобное.

Городские власти Киева призывают жителей столицы быть осмотрительными, поскольку падение снега или льда с крыши может привести к тяжелым последствиям.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, из-за перепадов температуры в Киеве на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях наблюдается образование большого количества ледяных сосулек.

Главное управление ДСНС Украины в г. Киеве напоминает горожанам, что не стоит заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия – самим обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов. По возможности, следует держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасные маршруты движения по улицам города.

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"Все балансодержатели – обслуживающие организации, собственники, арендаторы и частные учреждения обязаны следить и вовремя убирать сосульки с крыш и фасадов, которые находятся на их балансовых территориях. В столице работают инспекторы по благоустройству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы вносят предписания и составляют протоколы об административных правонарушениях по ст. 152 КУоАП, что влечет за собой штрафы: для физических лиц – от 340 до 1 тыс. 360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1 тыс. 700 грн.

Сообщать о нарушениях в сфере благоустройства можно в Контактный центр города Киева: https://1551.gov.ua/.

Снег в Киеве

В киеве коммунальщики круглосуточно проводят протиожеледну обработку дорог и улиц. К этой работе привлечены 192 единицы техники "Киевавтодора", 21 единица техники "зеленстроев" и управляющих компаний районов.

В Киеве вследствие непогоды за два дня сломано 120 деревьев, еще 100 повреждено часть из них упала на автомобили, трамвайные пути и линии электропередач.

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