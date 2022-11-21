По словам Натальи Диденко, 22 ноября циклон начнет покидать территорию Украины.

Во вторник, 22 ноября, циклон, который сейчас влияет на погоду в Украине, начнет покидать территорию нашей страны. Из-за этого ожидается уменьшение количества осадков, а местами температура будет подниматься до почти весенних показателей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве областей осадков не предвидится, лишь в восточной части и на юго-востоке пройдут дожди.

"Ситуация на дорогах будет оставаться сложной из-за остатков осадков, гололеда или просто мокрого покрытия", - предупредила она.

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По данным синоптика, температура воздуха в течение дня на западе и севере составит от 2 мороза до 3 тепла. На Винниччине будет около нуля, в Кропивницком с районами и в Черкасской области +3...+6 градусов, а на Полтавщине и в Днепре с районами - до +9 градусов.

"На востоке и юге - почти весна, +8...+13 градусов", - порадовала Наталья Диденко.

Погода в Украине в ближайшую неделю

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшее время погода в Украине сохранится неустойчивой с периодическими осадками различной интенсивности, колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. По его данным, на этой неделе температура воздуха в стране окажется выше средних многолетних показателей.

Как сообщает Погода УНИАН, в ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода с температурными "качелями" и периодическими дождями. Наиболее сильно перепады температуры будут заметны на Левобережье. Практически всю неделю в Украине ожидается пасмурная погода с минимальным количеством солнца.

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