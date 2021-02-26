Такая погода в феврале была 31 год назад: синоптики удивлены аномальным потеплением во Львове (видео)
В западных регионах температура достигнет +16°.
Аномальное тепло ждут сегодня во всех регионах. По словам синоптиков, сегодня Украина будет одной из самых теплых стран Европы. На востоке столбики термометра поднимутся до 9°. А вот до рекордных +18° воздух прогреется в западных регионах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром - синоптик
Во Львове коммунальщики готовятся убирать талый снег. Здесь сегодня обещают +16°.
Во Львовском гидрометцентре говорят, что последний раз так тепло было 31 год назад.
"Воздушные массы, которые поступают к нам с северо-запада и с запада, приносят к нам тепло. В 1990 году была максимальная температура в этот день 16,4°. Мы возможно подойдем к этой отметке", - говорит в.и.о. руководителя отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Елена Смалюх.
Резкое таяние может привести к резким падениям снега и сосулек. С крыш текут настоящие реки, а люди обходят опасные места.
Но радоваться такому теплу долго не придется - уже завтра температура постепенно будет падать. По словам синоптиков, морозов не будет, но уже даже сегодня вечером будет дождливо, также будет падать мокрый снег.
Прогноз погоды в Украине на выходные 27-28 февраля: данные Погоды УНИАН
В ближайшую субботу практически всю Украину зальет дождями. На юге температура повысится до +11°. Сухо будет только в Кропивницком и Симферополе. В воскресенье дожди пойдут из западных регионов, на севере температура упадет до +2°.
Во Львове в субботу ночью -5°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем + 6°, переменная облачность.
- Винница+13°... +2°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+20°... +1°
- Киев+11°... +3°
- Кропивницкий+11°... +2°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+12°... +1°
- Львов+12°... 0°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+10°... +4°
- Сумы+8°... +1°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+13°... +2°