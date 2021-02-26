Такая погода в феврале была 31 год назад: синоптики удивлены аномальным потеплением во Львове (видео)

15:29, 26 февраля 2021
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В западных регионах температура достигнет +16°.

Во Львове начинает таять снег / фото УНИАН
Во Львове начинает таять снег / фото УНИАН

Аномальное тепло ждут сегодня во всех регионах. По словам синоптиков, сегодня Украина будет одной из самых теплых стран Европы. На востоке столбики термометра поднимутся до 9°. А вот до рекордных +18° воздух прогреется в западных регионах. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Во Львове коммунальщики готовятся убирать талый снег. Здесь сегодня обещают +16°.

Во Львовском гидрометцентре говорят, что последний раз так тепло было 31 год назад. 

"Воздушные массы, которые поступают к нам с северо-запада и с запада, приносят к нам тепло. В 1990 году была максимальная температура в этот день 16,4°. Мы возможно подойдем к этой отметке", - говорит в.и.о. руководителя отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Елена Смалюх.

Резкое таяние может привести к резким падениям снега и сосулек. С крыш текут настоящие реки, а люди обходят опасные места. 

Но радоваться такому теплу долго не придется - уже завтра температура постепенно будет падать. По словам синоптиков, морозов не будет, но уже даже сегодня вечером будет дождливо, также будет падать мокрый снег. 

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В ближайшую субботу практически всю Украину зальет дождями. На юге температура повысится до +11°. Сухо будет только в Кропивницком и Симферополе. В воскресенье дожди пойдут из западных регионов, на севере температура упадет до +2°.

Во Львове в субботу ночью -5°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем + 6°, переменная облачность.

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Автор: Елена Пилипчак

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