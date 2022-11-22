Больше всего поврежденных деревьев обнаружено на зеленых зонах в Шевченковском районе.

В Киеве вследствие непогодыза два дня сломано 120 деревьев, еще 100 повреждено, часть из них упала на автомобили, трамвайные пути и линии электропередач.

Как сообщает горгосадминистрация, "в течение 21-22 ноября Коммунальная-аварийно спасательная служба "Киевская служба спасения" осуществила 18 выездов на уборку деревьев, поваленных в результате непогоды, еще более 30 убрали "зеленстроевцы". Всего в результате ледяного дождя в столице сломано 120 деревьев и еще около 100 повреждено".

При этом отмечается, что больше всего поврежденных деревьев обнаружено на зеленых зонах в Шевченковском районе: 16 поваленных и 48 поврежденных.

Видео дня

В пресс-службе КГГА отмечают, что вчера, в частности, на улице Нижнеюрковской в Подольском районе спасатели убрали упавшее дерево, которое упало на линию электропередачи, а на перекрестке улиц Митрофана Довнар-Запольского и Дегтяревской в Шевченковском районе дерево упало на трамвайные пути. Значительное количество деревьев упало на машины, которые были припаркованы возле деревьев.

Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Спасатели призывают жителей быть осмотрительными, а водителей просят не парковать авто в неположенных местах, а также под деревьями.

Непогода в Украине

21 ноября в Житомирской области из-за сложных погодных условий было ограничено движение грузовиков на дорогах Киев-Чоп и Киев-Ягодин.

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