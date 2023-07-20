Эти деньги митрополит якобы заработал за 30 лет в должности.

Бывший руководитель Хмельницкой епархии УПЦ (МП) митрополит Антоний (Фиалко) пытался вынести из Свято-Покровского собора почти 2 млн грн. Сегодня, 20 июля, он согласно предварительной договоренности с ревизионной комиссией, которая следит за передачей имущества, должен был забрать личные вещи из епархиального дома.

Об этом "Суспильному" рассказал председатель ревизионной комиссии Ярослав Каюк. По его словам, деньги в перечне имущества Антония не упоминались.

"Когда он собирал свои личные вещи, председатель и члены ревизионной комиссии заметили, что он с каким-то большим фиолетовым пакетом движется к выходу из помещения", - вспоминает Ярослав Каюк.

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Оказалось, что в пакете митрополита было 1,8 млн грн. Его адвокат утверждает, что это были личные сбережения Антония за 30 лет на посту митрополита, а деньги он прятал, потому что боялся кражи.

"Когда мы проводили осмотр данного помещения, ни о каких средствах не было речи. Когда мы зашли в помещение, гражданин Фиалко и его представители хаотично ходили по помещению. Было видно, что они обеспокоены, потому что суетливо ходили в разные углы", — рассказывает Каюк.

В связи с ситуацией комиссия вызвала полицию.

Скандалы с УПЦ МП в Хмельницкой области

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле именно в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП в Хмельницком священник и верующие избили военного. Они набросились, потому что мужчина спросил о том, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали посещать русскую церковь.

Позже стало известно, что поп УПЦ Московского патриархата, избившего воина, сбежал из Украины. После этого громкого скандала представители общины на собрании проголосовали за перерегистрацию Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ (МП) в подчинение Православной церкви Украины. Впоследствии депутаты Хмельницкого областного совета поддержали решение о запрете деятельности УПЦ МП.

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