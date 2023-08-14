Речь идет о кардиологическом отделении киевской больницы.

Адвокат бывшего наместника Киево-Печерской Лавры Павла Лебедя (также известный как "Паша-Мерседес") Никита Чекман заявляет, что митрополит был госпитализирован.

Об этом адвокат сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что митрополиту также была проведена операция.

"Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство!",- написал Чекман.

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Других деталей адвокат пока не сообщил.

Дело Павла Лебедя - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале апреля СБУ вручила "Паше-Мерседесу" подозрение по двум статьям - разжигание межрелигиозной розни и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию.

1 апреля Шевченковский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Позже это решение защита Лебедя обжаловала.

14 июля суд заменил домашний арест на содержание под стражей до 14 августа или же внесение залога размером более 33 млн грн. Уже 7 августа Лебедь вышел из-под стражи под залог.

СБУ заверила, что выход Лебедя из-под стражи не освобождает его от уголовной ответственности.

13 августа "Суспильне" со ссылкой на сведения от адвоката сообщило, что 11 августа Соломенский райсуд Киева продлил срок действия обязанностей для "Паши-Мерседеса". Срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более, чем на два месяца.

Юрист также рассказал, что прокурор предложил, чтобы Лебедю запретили ходить в Лавру, но такое ходатайство суд отклонил.

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