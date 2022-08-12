Во время голосования в приложении "Дия" 85% из 800 тысяч человек высказались за то, чтобы убрать советский герб со щита "Родины-матери" и заменить его трезубцем.

В этом году власти будут разрабатывать план демонтажа герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве и будет проводить подготовку к техническим работам. Полностью его собираются заменить в 2023 году.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 августа в эфире телемарафона.

"Будем снимать серп и молот, будем осторожно переносить памятники советским "выдающимся" деятелям, но будем делать это в соответствии с законом. Мы все же европейское государство", - сказал Ткаченко.

Министр отметил, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

Кроме этого сейчас существует законодательное противоречие между чествованием памятников Второй мировой войны и борьбой с советскими символами.

В Минкульте также анонсировали конкурс на проект украинского герба, который должны разместить на щите вместо серпа и молота.

"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные , на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году, тогда же как и конкурс на проект тризуба, который мы собираемся там разместить", – говорит Ткаченко.

Он также напомнил, что во время голосования в приложении "Дия" 85% из 800 тысяч человек высказались за то, чтобы убрать советский герб со щита "Родины-матери" и заменить его трезубцем.

Ткаченко считает это доказательством того, что в сознании украинцев восприятие монумента изменилось по сравнению с советским временем.

"Это наша Родина-мать которая смотрит на восток и защищает эту страну", – сказал он.

Справка УНИАН. Монументальная скульптура "Родина-мать" была открыта на высоком правом берегу Днепра в 1981 году. Считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Общая высота монумента с постаментом - 102 метра, из них высота скульптуры от пьедестала до кончика меча - 62 метра. Статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн в одной руке и 13-тонный щит с гербом СССР размером 13 на 8 метров в другой. Все сооружение весит 450 тонн.

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