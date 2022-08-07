Идея демонтажа памятника представляется главе Минкульта абсурдной.

Демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве начнется через полгода или чуть больше.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Думаю, что после утверждения плана действий, который нам подал Музей Второй мировой войны, что предусматривает техническое обследование, привлечение специалистов для проектной документации (чтобы можно было понять, как его снять и повесить), должно пройти где-то полгода или чуть больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", - добавил Ткаченко.

Также Ткаченко прокомментировал призывы к демонтажу монумента.

"Сносить достопримечательность, которая является одной из визитных карточек Украины, которая смотрит на восток, которая огромная аттракция для многих туристов, мне представляется абсурдом в это время. У нас есть, на что тратить средства. У нас недостроенный (и нет средств) ... музей Голодомора, нам нужно построить музей Героев небесной сотни, нужно работать со многими объектами, а это более 450 объектов, которые были повреждены или разрушены во время войны. А заниматься демонтажем "Родины-матери"... Думаю, это можно делать в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал он.

Как писал УНИАН, в приложении "Дія" запустили опрос о судьбе монумента "Родина-Мать" в Киеве.

85% опрошенных украинцев в" действии "проголосовали за "декоммунизацию" герба СССР на" Родине-Матери " в Киеве.

Справка УНИАН. Монументальная скульптура "Родина-мать" была открыта на высоком правом берегу Днепра в 1981 году. Считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Общая высота монумента с постаментом - 102 метра, из них высота скульптуры (от пьедестала до кончика меча) - 62 метра. Статуя держит 16-метровый меч весом 9 тонн в одной руке и 13-тонный щит с гербом СССР размером 13 на 8 метров в другой. Все сооружение весит 450 тонн.

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