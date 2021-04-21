Город Киев может до майских праздников перейти в "оранжевую" зону эпидемической опасности.
Читайте такжеКарантин в Киеве: власти предупреждают о жестких проверках и штрафах для офисовОб этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".
"Благодаря внедренным КГГА своевременным мерам мы сегодня наблюдаем снижение показателей заболеваемости (COVID-19 - УНИАН), но показатель госпитализаций, выявление тяжелых случаев заболевания остаются еще достаточно высокими", - заявил он.
Рубан отметил положительную динамику в эпидемической ситуации. "Мы сможем к майским праздникам перейти в "оранжевую" зону", - добавил Рубан.
Однако, по его словам, к тому времени дополнительно в больницах разворачиваются койки с кислородом для COVID-больных.
Карантинные ограничения в Киеве
Киев с 23 марта в "красной" зоне эпиднебезопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.
С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации ввели жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы. Жесткие карантинные ограничения продлятся до 30 апреля.
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