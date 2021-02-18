Решение по изменению карантинной зоны будет приниматься каждую неделю с учетом измениния ситуации.

В Украине со следующей недели начинает действовать адаптивный карантин. Пока Киев будет находиться в "желтой" зоне, однако через неделю может оказаться в "оранжевой".

Читайте такжеВозвращение адаптивного карантина в Украине: что изменится и какие запреты будут действовать в разных зонахОб этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, столица, скорее всего, будет находиться в "оранжевой" зоне все время адаптивного карантина.

"Если говорить сегодня - это "желтая" зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет "оранжевая" зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах", - пояснил Рубан.

Он добавил, что решение по изменению ситуации будет приниматься каждую неделю. "Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю дойдет до Киева", - сказал председатель Госпотребслужбы.

Также Рубан объяснил, почему после перехода на адаптивный карантин у Киева не будет шансов на попадание в "зеленую" зону. Кроме того, он допустил, что ситуация может ухудшиться.

"Шансов нет, потому что (в Киеве, - ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространение британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - добавил он.

Введение адаптивного карантина в Украине

17 февраля Кабинет министров принял решение о введении с 22 февраля в стране адаптивного карантина. Регионы будут делить на четыре зоны, согласно уровню эпидемиологической опасности.

В связи с введением адаптивного карантина произойдут некоторые смягчения. В частности, заведения общественного питания смогут работать на час дольше (до 00:00 вместо 23:00), проводиты культурные, спортивные, социальные и другие мероприятия можно будет в присутствии зрителей, однако заполняемость помещения не должна превышать 50%, буде разрешено посещение образовательных учреждений группами не более 20 человек.

С 25 января Украина перешла в "оранжевую" зону карантина, которая была до локдауна. Ограничения действуют до 28 февраля.

Сегодня Министерство здравоохранения сообщило о 6237 новых заражений коронавирусом в стране. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской области.

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Автор: УНИАН