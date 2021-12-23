До завершения отведенного срока женщины не будут привлечены к ответственности за уклонение от военного учета.

Военнообязанные женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ярослав Горбач сообщил во время пресс-конференции по разъяснению положений приказа Министерства обороны №313 о взятии на военный учет женщин.

"Руководящим составом Вооруженных сил Украины проанализировано, принято решение по реализации взятия на военный учет военнообязанных женщин. Определены сроки - до конца 2022 года провести эту работу... До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, учреждения, организации, где работают женщины, которые должны стать на военный учет, а также сами женщины, которые должны становиться на военный учет, до тех пор, однозначно, не будут привлекаться ни к какой ответственности", - заявил Горбач.

По его словам, целью этой работы является приведение учета "человеческих ресурсов" к требованиям действующего законодательства.

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"В результате... мы будем иметь четкую количественную цифру, четкое представление об имеющихся дефицитных военно-учетных специальностях, которые, в случае необходимости, в будущем могут быть использованы в дальнейшем для обороны нашего государства", - сказал Горбач.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонным работам, но только в военное время. В мирное время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на военном учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу.

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