В Минобороны не исключают, что на учет можно будет стать электронно.

Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет как военнообязанных.

Советник замминистра обороны Наталья Воронкова рассказала, что до конца следующей недели должны разработать алгоритм, как женщинам встать на воинский учет, пишет Громадське радио.

Она также сообщила, что соответствующие алгоритм и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Министерства обороны.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, - чтобы вы прислали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности", - пояснила Воронкова.

При этом она отметила, что в Минобороны хотят разработать быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на военный учет.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).