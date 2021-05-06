В настоящее время шесть подозреваемых и их защитники знакомятся с материалами дела, которое насчитывает более 60 томов.

Правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству по факту катастрофы самолета Ан-26 вблизи города Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих.

Читайте такжеАвиакатастрофа под Харьковом: еще трем лицам сообщено о подозренииОб этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что шестерых человек - командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, бывшего командира воинской части А4104 и двух его заместителей, бывшего руководителя полетами на аэродроме «Чугуев» и, в то время, исполняющего обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба подозревают в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным руководством по летной эксплуатации взлетом с «конвейера» и о порядке осуществления летной подготовки курсантов. Также они ненадлежащим образом осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности при выполнении учебных полетов», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, эти нарушения имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть, на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация.

«Руководством полетов не было принято достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы», - сказано в сообщении.

В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направлении их в суд для рассмотрения по существу.

Авиакастрофа Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

ГБР назвал четыре версии катастрофы самолета. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее выполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее выполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

28 октября 2020 года правительственная комиссия среди главных причин катастрофы Ан-26Ш назвала отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, а также системные нарушение правил выполнения полетов.

С 26 сентября 2020 года учебные полеты на Ан-26 и их аналогах не осуществлялись и были возобновлены в феврале 2021 года.

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Автор: Светлана Макринская