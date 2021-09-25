Самолет Ан-26 разбился 25 сентября 2020 года возле Чугуева на Харьковщине. На борту было 20 курсантов и 7 членов экипажа. В жуткой авиакатастрофе погибли 26 человек, выжил только 1 курсант.

В Харьковской области почтили память воинов-авиаторов, погибших в результате крушения самолета Ан-26 год назад.

У Стелы памяти возле Чугуева собрались близкие и родные погибших курсантов и членов экипажа самолета, военнослужащие, волонтеры и жители Харьковской области, сообщает Арміяіnform.

Отдать дань памяти воинам-авиаторам прибыли представители командования Вооруженных сил Украины, в частности главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, командующий Воздушных сил ВСУ генерал-майор Николай Олещук, а также руководство и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил, представители органов государственной власти.

Под скорбный звон и траурный салют вспомнили имена всех воинов-авиаторов, которые не вернулись с того учебного вылета 25 сентября 2020 года. После этого поминальную панихиду отслужил архиепископ Харьковский и Богодуховский Митрофан.

В завершение молебна к подножию стелы памяти и фотографиям воинов-авиаторов присутствующие возложили живые цветы.

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По словам организаторов мероприятия, сегодня память погибших в авиакатастрофе чтут в 11 областях Украины.

В память о погибших друзьях курсанты университета им. Кожедуба записали видео и разместили его на странице военного вуза в Facebook.

Справка УНИАН. 25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

28 октября правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26, главные из них - отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

6 мая в Офисе генпрокурора заявили о завершении расследования катастрофы. Шесть человек - командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, бывшего командира воинской части А4104 и двух его заместителей, бывшего руководителя полетами на аэродроме "Чугуев" и на то время исполняющего обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба - подозревают в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

13 мая в ГБР заявили, что причинами падения учебного самолета стали служебная халатность, стремление сэкономить топливо и время.

Сегодня, 25 сентября, генпрокурор Ирина Венедиктова проинформировала, что уголовное производство по факту крушения военного самолета Ан-26 возле Чугуева готово к передаче в суд, однако защита одного из подозреваемых - экс-командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины - затягивает этот процесс.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева