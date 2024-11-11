Самые высокие выплаты получают те, кто непосредственно находятся на "нуле".

Уровень зарплаты военного зависит от его должности и задач, которые он выполняет. По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, эта сумма может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц.

"Зарплата чуть больше 20 тысяч у меня, как у младшего сержанта. У рядового не намного меньше - 21 300 гривен. Зависит от должности. Далее идет доплата за интенсивность боевых действий - минимум 30 тысяч, максимум 100 тысяч. То есть тот, кто постоянно воюет - 120 тысяч, получается. Еще доплата 70 тысяч за пребывание более месяца в зоне боевых действий", - пояснил Сазонов в эфире "Новости Live".

Он также добавил, что самые большие выплаты получают те, кто непосредственно находится на первой линии обороны. Кроме того, он добавил, что в Силах обороны действуют премии за уничтоженную российскую технику. Однако он назвал этот вопрос "немного трудным".

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"Помню еще по Херсонщине - на кого делить деньги за, например, подбитый танк. Кто-то непосредственно стрелял, кто-то прикрывал, кто-то обеспечивал, кто-то вывозил группу на этот участок. То есть разбрасывать деньги на весь батальон или только тому, кто стрелял - такая история. Тогда (когда батальон Сазонова подбивал вражескую технику, - УНИАН) разбрасывали на весь батальон", - добавил Сазонов.

Выплаты для военных: что надо знать

В сентябре 2024 года стало известно, что в Минобороны недостаточно финансирования для выплат военным. Впоследствии эту проблему удалось решить.

Накануне боец 3 ОШБр заявил, что в его батальоне никто не получал обещанные 200 тысяч гривен. А средняя зарплата бойцов, которые находятся на передовой - 120-140 тысяч гривен.

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