В Минэкономики заявили о росте зарплат в Украине: кому платят больше всего

Самые высокие зарплаты - в сферах информации и телекоммуникаций и финансовой и страховой деятельности.

Работодатели в Украине повышают зарплаты работникам с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов.

Об этом говорится в Мониторинге основных событий в экономике Украины за июнь, опубликованном Министерством экономики.

Сообщается, что на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах и далее влияют факторы 2022 года - последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно:

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временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждения, что обусловило приостановление их деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Вместе с тем отечественные субъекты хозяйствования повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.

Согласно анализу ведомства, средняя зарплата по вакансиям на сайтах поиска работы в июле 2024 года выросла до 19 553 грн. По данным же Госстата, в первом квартале этого года средняя зарплата составила 18 903 грн.

Что касается средних зарплат по видам экономической деятельности, в Минэкономики приводят такие данные за первый квартал 2024 года:

информация и телекоммуникации - 49 732 грн;

финансовая и страховая деятельность - 39 116 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность - 26 316 грн;

государственное управление и оборона - 23 376 грн;

оптовая и розничная торговля - 22 809 грн.

Самые низкие зарплаты, по данным ведомства, фиксируются в таких сферах, как образование (12 649 грн), искусство и спорт (13 663 грн), строительство (14 561 грн).

Ситуация на рынке труда - последние новости

Согласно собранным Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры данных от областных администраций, в Украине потребность водителей автобусов и электротранспорта (трамваи и троллейбусы) составляет более 6 тысяч водителей.

Согласно переданному УНИАН исследованию платформы OLX, мобилизация и эмиграция значительно повлияли на рынок сезонного труда в Украине, вызвав дефицит рабочей силы. С начала полномасштабной войны много трудоспособных граждан или мобилизовали, или выехали за границу в поисках безопасных условий.

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