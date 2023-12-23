Зажечь свечу в ночь на Рождество - одна из древнейших традиций. Считается, что так хозяин призывает в свой дом благосостояние.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) напомнили, как "безопасно" зажечь свечу в ночь против Рождества.

По традиции, таким маленьким огоньком хозяин призывает в свой дом благосостояние. Даже для тех, кто не очень склонен соблюдать подобные ритуалы, "рождественская свеча" в кругу семьи - это нечто особенное. Поэтому следует помнить о нескольких важных шагах.

Правила "рождественской свечи" от ГСЧС

Свечу зажигаем только на устойчивой поверхности, чтобы она случайно не упала и не вызвала пожар;

оставляем огарок длиной 2-3 см на свече;

не оставляем огонь без присмотра и гасим свечу, когда выходим из помещения;

не ставим свечи плотно рядом, между ними должно быть дистанции не менее 10 см;

держим свечу подальше от вещей, которые легко воспламеняются. Также не подпускаем к огню детей и домашних животных;

после использования свечи, как следует проветриваем помещение;

помним, что свечи на Рождество - это не игра. Из соображений безопасности, лучше не позволять играть детям с огнем, воском, спичками и тому подобное.

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