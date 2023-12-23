Наталья Диденко прогнозирует сильный ветер на 24 и 25 декабря.

На Сочельник и Рождество погода в Украине будет ветреной, с периодическим снегом, похолоданием и потеплением. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

"24-25 декабря будет ветрено, порывы западного ветра могут достигать 15-22 метров в секунду! "- предупредила она.

По ее данным, в ночь на Рождество ожидается похолодание до -2...-6 градусов, а днем 25-го декабря существенно потеплеет, до +4...+9 градусов . На юге и юго-западе воздух прогреется вплоть до +10...+13 градусов. "И днем на Рождество снег перейдет в дождь!"- отмечает синоптик.

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Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве 24-25 декабря ожидается сильный ветер, замечает Наталья Диденко. На Сочельник, по ее данным, в столице порой ожидается небольшой снег, мокрый снег, а температура будет держаться около "нуля".

В ночь на Рождество в Киеве похолодает до -5 градусов, а днем 25 декабря в столице резко потеплеет до +7 градусов и будет дождливо.

По данным Украинского гидрометцентра, на погоду в Украине 23 и 24 декабря будет влиять поле пониженного давления и атмосферные фронты. Благодаря этому местами ожидаются дожди, снег и мокрый снег, а температура останется без существенных изменений.

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