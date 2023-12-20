Рождество - любимый зимний праздник многих украинцев, праздник радости и чуда. В этот чудесный день все верующие молятся Богу о заветных желаниях, поскольку верят, что он обязательно прислушается к молитвам. Не важно, как вы отметите наступающее Рождество - с подарками и накрытым столом, или лишь с молитвой. Главное - искренне верить, что наши высказанные в молитвах просьбы исполнятся. А у всех украинцев сейчас общее желание.
Напомним, что 1 сентября 2023 церковь перешла на новоюлианский календарь, и единственной датой числа официально стало только 25 декабря. А Сочельник 2023 года по новому стилю наступит 24 декабря. Однако каждый человек сам решает когда Рождество 2023 отмечать - 25 декабря или 7 января. Важно лишь поддерживать близких и поздравить их с наступающим Рождеством.
С наступающим Рождеством - поздравления и открытки
Пусть Христово Рождество
Возродит в душе тепло,
Даст удачу и здоровье,
Радость и добро с любовью!
Пусть исполнится мечта,
Пусть Господь хранит всегда,
Каждый день начнется счастьем,
Все дела пройдут прекрасно.
***
На подходе Рождество -
Я желаю счастья!
В дверь стучится пусть добро,
Радость и участие.
Пусть уют семейный ждёт,
Жизнь даёт богатство,
Что начнёшь - во всём везёт,
Как в волшебной сказке!
***
Пусть накануне Рождества
Звучат лишь добрые слова,
И всем любви, тепла хватает,
Надежда нас не покидает.
Пусть мир царит между людьми,
И будем счастливы все мы.
Делитесь радостью своей,
Хороших ждите новостей!
***
Уж близко это чудное мгновение,
Волшебное дыханье Рождества,
Тебе я пожелаю вдохновения,
Достаток пусть умножится на два!
Иисус убережёт пусть от отчаянья,
От грешных мыслей, страха и невзгод,
Исполнится заветное желание,
И небо силы даст идти вперёд!
***
Новый год и Рождество -
Новые надежды.
Пусть исполнит праздник все
Лучшее, чем прежде!
Пусть у каждого в семье
Будет все в порядке:
Дом, здоровье и любовь,
Год пусть будет сладким!
***
Уже почти что наступило,
Почти что в гости к нам пришло,
В права почти уже вступило
Святое это Рождество.
Тебя я с ним тихонько поздравляю!
Пусть охраняют Ангелы тебя,
Любовь и вера сердце согревают
И пусть в покое теплится душа.
***
Чудеса пусть сегодня случатся,
Свет наполнит дома и сердца.
Пусть удача сама будет мчаться
В руки к вам, словно зверь на ловца.
Душу радость пусть переполняет,
И желаю вам помнить о том,
Что любовь всё и всех побеждает.
С наступающим вас Рождеством!
***
Пусть принесет вам Рождество
Восторга, настроения.
Побольше радости, любви,
Успехов и везения.
Здоровья крепкого семье,
Взаимопонимания.
Чтобы не знали в жизни вы
Ни боли ни страдания!
Поздравляю с наступающим светлым праздником - Рождеством Христовым. Пусть это Рождество принесет нам то, о чем мечтает каждый украинец - мир, победу и возвращение домой всех наших защитников. В этот праздник возможны любые чудеса. И если миллионы искренне верят в нашу победу, то так и будет! Ведь добро всегда побеждает зло!
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Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть светлый праздник принесёт тепло и радость в дом! Пусть будет добрым этот год, и счастливым каждый день! Пусть сердце искренне любит и надеется, а душа поёт и стремится к великим делам!
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Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется мира, спокойствия, взаимопонимания, достатка, счастья, тепла в ваших семьях! Пусть чудеса никогда не прекращаются в вашей жизни, надежда никогда не теряется, а заветные желания всегда исполняются!
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С наступающим светлым праздником Рождества Христова! Хочу пожелать вам всего самого доброго в этот день, пусть небеса благословят все ваши задуманные дела и уберегут от любых бед. Желаю, чтобы в сердцах ваших всегда горел огонь любви родных и близких вам людей.
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С Рождеством Христовым! Пускай этот праздник принесет радость и счастье в ваш дом. Желаю вам покоя и уюта. Чтобы окружение складывалось из хороших людей и преданных друзей.
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Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть радость, богатство, добро придут в ваш дом. Желаю быть спокойными, защищенными, трепетно и с уважением относиться к каждому и чтобы это было взаимно. Светлого праздника!