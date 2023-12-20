Лучшие поздравления с наступающим Рождеством зарядят вас и ваших близких праздничным настроением.

Рождество - любимый зимний праздник многих украинцев, праздник радости и чуда. В этот чудесный день все верующие молятся Богу о заветных желаниях, поскольку верят, что он обязательно прислушается к молитвам. Не важно, как вы отметите наступающее Рождество - с подарками и накрытым столом, или лишь с молитвой. Главное - искренне верить, что наши высказанные в молитвах просьбы исполнятся. А у всех украинцев сейчас общее желание.

Напомним, что 1 сентября 2023 церковь перешла на новоюлианский календарь, и единственной датой числа официально стало только 25 декабря. А Сочельник 2023 года по новому стилю наступит 24 декабря. Однако каждый человек сам решает когда Рождество 2023 отмечать - 25 декабря или 7 января. Важно лишь поддерживать близких и поздравить их с наступающим Рождеством.

С наступающим Рождеством - поздравления и открытки

Пусть Христово Рождество

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Возродит в душе тепло,

Даст удачу и здоровье,

Радость и добро с любовью!

Пусть исполнится мечта,

Пусть Господь хранит всегда,

Каждый день начнется счастьем,

Все дела пройдут прекрасно.

***

На подходе Рождество -

Я желаю счастья!

В дверь стучится пусть добро,

Радость и участие.

Пусть уют семейный ждёт,

Жизнь даёт богатство,

Что начнёшь - во всём везёт,

Как в волшебной сказке!

***

Пусть накануне Рождества

Звучат лишь добрые слова,

И всем любви, тепла хватает,

Надежда нас не покидает.

Пусть мир царит между людьми,

И будем счастливы все мы.

Делитесь радостью своей,

Хороших ждите новостей!

***

Уж близко это чудное мгновение,

Волшебное дыханье Рождества,

Тебе я пожелаю вдохновения,

Достаток пусть умножится на два!

Иисус убережёт пусть от отчаянья,

От грешных мыслей, страха и невзгод,

Исполнится заветное желание,

И небо силы даст идти вперёд!

***

Новый год и Рождество -

Новые надежды.

Пусть исполнит праздник все

Лучшее, чем прежде!

Пусть у каждого в семье

Будет все в порядке:

Дом, здоровье и любовь,

Год пусть будет сладким!

***

Уже почти что наступило,

Почти что в гости к нам пришло,

В права почти уже вступило

Святое это Рождество.

Тебя я с ним тихонько поздравляю!

Пусть охраняют Ангелы тебя,

Любовь и вера сердце согревают

И пусть в покое теплится душа.

***

Чудеса пусть сегодня случатся,

Свет наполнит дома и сердца.

Пусть удача сама будет мчаться

В руки к вам, словно зверь на ловца.

Душу радость пусть переполняет,

И желаю вам помнить о том,

Что любовь всё и всех побеждает.

С наступающим вас Рождеством!

***

Пусть принесет вам Рождество

Восторга, настроения.

Побольше радости, любви,

Успехов и везения.

Здоровья крепкого семье,

Взаимопонимания.

Чтобы не знали в жизни вы

Ни боли ни страдания!

Поздравляю с наступающим светлым праздником - Рождеством Христовым. Пусть это Рождество принесет нам то, о чем мечтает каждый украинец - мир, победу и возвращение домой всех наших защитников. В этот праздник возможны любые чудеса. И если миллионы искренне верят в нашу победу, то так и будет! Ведь добро всегда побеждает зло!

***

Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть светлый праздник принесёт тепло и радость в дом! Пусть будет добрым этот год, и счастливым каждый день! Пусть сердце искренне любит и надеется, а душа поёт и стремится к великим делам!

***

Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется мира, спокойствия, взаимопонимания, достатка, счастья, тепла в ваших семьях! Пусть чудеса никогда не прекращаются в вашей жизни, надежда никогда не теряется, а заветные желания всегда исполняются!

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С наступающим светлым праздником Рождества Христова! Хочу пожелать вам всего самого доброго в этот день, пусть небеса благословят все ваши задуманные дела и уберегут от любых бед. Желаю, чтобы в сердцах ваших всегда горел огонь любви родных и близких вам людей.

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С Рождеством Христовым! Пускай этот праздник принесет радость и счастье в ваш дом. Желаю вам покоя и уюта. Чтобы окружение складывалось из хороших людей и преданных друзей.

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Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть радость, богатство, добро придут в ваш дом. Желаю быть спокойными, защищенными, трепетно и с уважением относиться к каждому и чтобы это было взаимно. Светлого праздника!

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