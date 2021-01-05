Негативное восприятие поздравления президента было больше среди жителей востока Украины и старших по возрасту опрошенных.

Почти 45% украинцев положительно оценили поздравление президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» со 2 по 4 января.

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По данным опроса, 70% украинцев видели поздравление Зеленского в новогоднюю ночь. Из них 43% оценили его положительно, 35% - нейтрально, 21% - отрицательно.

Негативное восприятие поздравления президента было больше среди жителей востока Украины и старших по возрасту опрошенных. Также его негативно восприняли избиратели партий - Шария, «Оппозиционная платформа - за жизнь», «Европейская солидарность» и «Свобода».

*** В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Автор: Надя Пришляк