В МВД отметили, что уровень воды поднимается, и объяснили, что надо делать людям, находящимся в зоне опасности.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня подразделения Национальной полиции и ГСЧС в Херсонской области готовят эвакуацию гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. В частности, речь идет о таких населенных пунктах: села Николаевка, Ольговка, Лёво, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

Также в МВД отметили, что уровень воды поднимается, и объяснили, что надо делать людям, находящимся в зоне опасности:

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выключить все электроприборы, газовые плиты, перекрыть коммуникации в квартире;

взять документы и вещи первой необходимости, запас еды и питьевой воды;

позаботиться о близких и домашних любимцах, помогать больным и людям пожилого возраста;

эвакуироваться в безопасные места - чем выше относительно Днепра, тем лучше;

выполнять инструкции спасателей и полицейских.

Также правоохранители призвали не вестись на российскую дезинформацию и доверять полицейским, спасателям ГСЧС и вооруженным силам.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, вследствие чего происходит неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Это чревато затоплениями местности, из-за чего украинские власти готовят эвакуацию людей на подконтрольных территориях Херсонской области. Жителей захваченной россиянами левобережной части власти призывают эвакуироваться в безопасные места.

По словам главы Херсонской ОВА, уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического в течение пяти часов. Он обратился к людям с просьбой срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов. Также обнародована схема с соответствующими названиями мест, куда надо переместиться людям, находящимся в опасных "точках".

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