Согласована документация об отводе земли для Национального военного кладбища в Фастовском районе Киевщины

Кабинет министров согласовал документацию об отводе земли для Национального военного мемориального кладбища в Фастовском районе Киевщины.

Об этом сообщается в Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища. Приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд", - отметил Шмыгаль.

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Другие детали относительно принятого документа он не уточнил.

Создание военного кладбища - что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле Киевсовет своим решением поддержал создание Национального военного мемориального кладбища в Быковне, предоставив разрешение госучреждению "Национальное военное мемориальное кладбище" на разработку землеустройства участка столичной земли в рамках создания Национального комплекса чествования павших украинских воинов. Согласно этому решению предполагалось передать госучреждению в постоянное пользование для строительства Национального военного мемориального кладбища 8 га городских земель на проспекте Броварском в пределах лесного квартала № 25 Днепровского лесничества в Днепровском районе Киева.

Заместитель Киевского городского головы Петр Пантелеев, который докладывал по этому вопросу, отметил, что из около 100 га, которые будут в целом использоваться под мемориальное кладбище, 90 га – это государственные земли заповедника.

Тогда мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ранее было поддержано предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла.

2 мая Верховная Рада приняла закон по обеспечению размещения Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве (реестр. №9240). Им упрощается процедура отвода земельного участка 90 га под размещение кладбища на Броварском проспекте в Днепровском районе столицы - землю можно будет оформлять без разработки градостроительной документации, согласования Верховной Рады и Кабинета министров.

Но в августе родственники погибших военнослужащих заявили о препятствовании созданию Национального военного кладбища в Быковне. По их словам, для него ищут новое место. На пресс-конференции председатель общественной организации семей погибших защитников Украины "Сердце наружу" Вера Литвиненко сообщила, что "представитель Института национальной памяти рассказал, что в Быковне участок мал". По ее словам, семьи погибших военнослужащих расценивают ситуацию как "умышленное затягивание времени".

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