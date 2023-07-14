Мужчина выполнял вражеские задания под видом волонтера.

К 10 годам за решеткой приговорен диверсант Главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который готовил серию подрывов на транспортной инфраструктуре Ривненской области.

Как сообщает СБУ, мужчина занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры области, намереваясь сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и Южном фронтах.

Готовясь к выполнению вражеского задания, преступник провел разведку территории и планировал установить взрывчатку в наиболее "уязвимых" местах обоих транспортных путей.

Видео дня

"Однако, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации в конце февраля текущего года... Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины и назначил ему 10 лет заключения", - рассказали в СБУ.

По данным следователей, злоумышленником оказался бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ воевал против сил АТО на востоке Украины.

Тогда он находился в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан", а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки.

После полномасштабного вторжения мужчина принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях, а впоследствии получил вышеупомянутое задание от российской разведки.

Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона.

В Офисе генпрокурора уточнили, что вражеские задачи мужчина выполнял притворяясь волонтером.

Он признан виновным в передаче информации о размещении ВСУ представителю спецслужб государства агрессора и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

По данным прокуроров, он в 2014-2015 годах также входил в "пятую отдельную мотострелковую Донецкую бригаду имени первого главы "ДНР" А. В. Захарченко первого армейского корпуса Народной милиции "ДНР".

Коллаборанты в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно на Харьковщине задержали чиновницу-коллаборантку, которая помогала оккупантам во введении "рублевой зоны" в регионе и организовывала финансирование "расходов" на нужды российских войск.

Речь идет об экс-чиновнице городского совета Купянска, которая начала сотрудничать с россиянами сразу после полномасштабного вторжения. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать новости: