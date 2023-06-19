Немецкое ведомство также предположило, что Украина может быть причастна к подрыву аммиакопровода в Харьковской области в начале июня.

Министерство обороны Германии сделало отчет об украинско-российской войне по состоянию на сейчас и пришло к выводу, что украинцы способны причинять проблемы врагу в тылу.

Согласно отчету, который есть в распоряжении Bild, украинские диверсанты повредили железнодорожное сообщение в Крыму и на оккупированной части Запорожской области. По мнению немцев, это подтверждает то, что Силы обороны Украины успешно могут действовать далеко в тылу врага.

Немецкое ведомство также предположило, что Украина может быть причастна к подрыву аммиакопровода в Харьковской области в начале июня. В Минобороны ФРГ проанализировали ход украинского контрнаступления и заявили, что Бахмут, вероятно, не находится полностью под контролем РФ, а наступательные действия ВСУ заставили рашистов обороняться всеми возможными способами, а именно ракетными атаками.

Контрнаступление ВСУ - успехи за две недели

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, за две недели украинские защитники освободили восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

По ее словам, только за неделю потери России на всех направлениях составили более 4 600 убитыми и ранеными. Также бойцы ВСУ взяли в плен более 80 россиян.

Кроме того, замминистра отметила, что Силы обороны уничтожили более 400 единиц российской техники и вооружения, среди которых - вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс.