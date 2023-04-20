В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек, а еще семь, среди которых ребенок, были ранены.

В суд направили дело российского военного, который расстрелял автомобили с мирными людьми, которые пытались эвакуироваться из Ирпеня.

В сообщении на сайте Офиса генерального прокурора отмечается, что они направили в суд обвинительный акт в отношении гранатометчика 2-го взвода 6-й роты 2-го батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й дивизии Вооруженных сил России.

Оккупанта обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением, совмещенным с умышленным убийством и других нарушениях законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

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Расследованием установлено, что 5 марта 2022 года российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в г. Ирпене по ул. Федора Кричевского. Рядом с ним они обустроили блокпост и проверяли людей, которые выезжали из города.

"Захватив объекты, оккупанты установили огневой контроль над проезжей частью ул. Олега Кошевого. В то время это была единственная дорога, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города", - говорится в сообщении.

На следующий день, 6 марта 2022 года, в 07:30 гражданские жители г. Ирпень попытались эвакуироваться из города на собственных автомобилях.

"Люди наклеили на них надписи "Дети" и "эвакуация", чтобы обозначить, что это именно гражданские транспортные средства. Колонна двигалась по улице Независимости и повернула на улицу Олега Кошевого в направлении Житомирской трассы. Когда автомобили доехали до ЖК "Кошевой", по ним из гранатометов и стрелкового оружия открыли огонь российские военные", - рассказали в прокуратуре.

В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек и еще семь, в том числе малолетний ребенок, получили ранения различной степени тяжести. "После расстрела автомобилей рядовой десантник вместе с другими оккупантами лишили свободы гражданских граждан, которые уцелели, и раненых, которые могли самостоятельно передвигаться. Они отвели их в захваченный дом, где незаконно удерживали", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что обвиняемого удалось идентифицировать по фотоснимку, который он сделал на фотоаппарат Polaroid и оставил в доме возле места расстрела.

Расстрел автомобилей оккупантами

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Национальной полиции заявили, что сообщили о подозрении троим и идентифицировали еще 20 российских военных, которые расстреливали автомобили с гражданскими в Ирпене в марте 2022 года.

Всего 5-6 марта на двух улицах в Ирпене оккупанты расстреляли 10 транспортных средств: погибли девять человек, 12 получили ранения.

В апреле этого года стало известно, что ОГП направил в суд обвинительный акт в отношении командира роты 173-го отдельного разведывательного батальона 106-й дивизии Вооруженных сил РФ.

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