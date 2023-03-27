Мужчина отметил, что хочет привезти дочку в Киев, чтобы она смогла получить помощь.

Отец изнасилованной на Закарпатье школьницы, Виктор заявил, что хочет добиться справедливого приговора для малолетних насильников. Он отметил, что со стороны обидчиков звучали просьбы о прощении.

"Я хочу идти дальше по этому делу, пока не будет справедливого приговора. На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку. Буду требовать максимального срока для насильников. Сначала дело было по одной статье, а в последний момент оказалось, что им дали по два года условно", - рассказал папа пострадавшей девочки в комментарии ТСН.

По его словам, квалификацию дела изменили, потому что "решили, что не было вмешательства в ребенка, были сексуальные действия без проникновения".

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"К нам были обращения от той стороны с просьбой простить. Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в строгом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочерью в Киев, чтобы она получила там помощь", – заявил мужчина.

В то же время глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко заявил, что недоволен работой суда и территориальной громады.

"Перед тем был выпущен взяточник, председатель ОТГ. Эта история будет вечно продолжаться, пока не начнем наказывать. За что отвечает руководитель образования, за что отвечают социальные службы в ОТГ? Они просто глупую зарплату после децентрализации, ни за что не отвечают и происходят такие вещи. Я считаю, что они должны написать заявления и просто уйти оттуда. Это будет честно и справедливо", - подытожил чиновник.

Изнасилование школьницы на Закарпатье - что известно

В 2021 году в Закарпатской области трое подростков изнасиловали 14-летнюю школьнцу. Издевательтва сняли на видео и обнародовали в сети. В марте 2023 года Воловецкий райсуд дал насильникам условный срок и освободил от реального наказания. Такое решение очень возмутило общественность, а прокуратура готовит обжалование приговора.

В Закарпатской ОВА пообещали изучить все обстоятельства дела. Кроме того, дело взял на личный контроль взял омбужсмен Дмитрий Лубинец.

27 марта стало известно, что судья, которая вынесла столь мягкий приговор подросткам-насильникам, внезапно ушла на больничный.

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