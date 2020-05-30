Из-за изнасилования в Кагарлыке уже уволили 10 полицейских
Глава полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал о результатах первого этапа внутреннего расследования в райотдел Кагарлыка. По его словам, уже после этого этапа там уволили 10 сотрудников полиции.
Целью расследования является установить причины и условия, которые сделали возможным это преступление, заявил Андрей Небытов в проекте "Свобода слова Савика Шустера", сообщает 24 канал.
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"Сейчас нам главное не допустить, чтобы такие страшные вещи могли повториться. Полицейские, которые причастны к этому преступлению, будут наказаны", – заявил руководитель областной полиции.
Первый этап служебного расследования касался 19 сотрудников полиции Кагарлыкского райотдела. Как следствие, уже уволены 10 из них.
Ранее, защита пострадавшей заявляла, что подозреваемых в этом деле может быть больше, чем двое полицейских. Мол, еще несколько сотрудников полиции были в отделении и слышали, как их коллеги издевались с людей.
Как сообщал УНИАН, полицейские в райотделе полиции в Кагарлыке 22 мая изнасиловали 26-летнюю женщину, а молодого парня избивали и пытали. Обвиняемыми сотрудниками полиции оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас продолжается следствие.
Все отделения Кагарлыкской полиции также расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают.
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