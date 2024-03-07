В обновленном законопроекте о мобилизации есть четыре основные нормы, которые сейчас обсуждаются.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что из законопроекта о мобилизации исключили ограничения пользования транспортом и блокировку счетов уклонистов.

Депутат в эфире программы Радио Свобода "Свобода.Live" рассказал, что из ограничений исключили блокирование счетов, "потому что власть может, в принципе, делать это нормативно-правовыми актами Национального банка". Также предварительно сняли ограничения по пользованию автотранспортом.

"Все остальные ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой, и сейчас будут рассматриваться на комитете", - добавил Ивченко.

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Он рассказал, что в обновленном законопроекте о мобилизации есть четыре основные нормы, которые сейчас обсуждаются, среди них - демобилизация.

"В законе есть три-четыре основные нормы, а не только ограничения, на которые обращают внимание все. Первое, это демобилизация. Второе - это демобилизация законом или решением ставки. Третье, это вопрос по смотрителям за людьми с инвалидностью, и что с ними делать. И четвертое, это ограничения в том числе, это электронный кабинет, и повестка по электронной почте через электронный кабинет", - заявил Ивченко.

Законопроект о мобилизации - детали

Законопроект о мобилизации в Верховной Раде, вероятно, рассмотрят во второй половине марта. Об этом рассказал народный депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, в ближайшее время депутаты будут заниматься рассмотрением правок к законопроекту.

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