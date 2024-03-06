Нардеп подчеркнул, что рассмотрение законопроекта в Раде "точно не планировалось на первую половину марта".

Законопроект о мобилизации в Верховной Раде, вероятно, рассмотрят во второй половине марта.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал народный депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, в ближайшее время депутаты будут заниматься рассмотрением правок к законопроекту.

"Мы сегодня первый день только пошли по правкам. До этого, я напомню, мы по блокам рассматривали. И ближайшие дни еще будем рассматривать по тем правкам, которые не вошли в те большие 16 блоков – там есть важные вопросы", – объяснил Костенко.

Нардеп подчеркнул, что рассмотрение законопроекта в Раде "точно не планировалось на первую половину марта". Если чиновники его доработают, его рассмотрят только во второй половине месяца, на этот период были запланированы заседания.

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Законопроект о мобилизации уже принят в первом чтении. Сейчас идет рассмотрение поправок, а их – около 4 тысяч.

6 марта народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что на голосование парламента этот законопроект могут вынести уже до конца марта.

По его словам, этот законопроект не предусматривает практического воплощения идеи "будут служить все". Он пояснил, что положение о сплошном охвате военной службой в той или иной форме всего мужского населения от 18 до 50 лет – это перспектива на послевоенный период.

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