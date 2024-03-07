По мнению адвоката, в случае принятия такого нововведения, его могут обжаловать в Конституционном суде.

Решение о блокировании банковских счетов уклонистов, которое может быть принято Верховной Радой в новом законе о мобилизации, является слишком жестким и нарушающим права человека.

Такие мнения высказывают украинцы относительно нововведений для уклонистов, которые обсуждаются в парламенте. Кроме блокировки банковских карточек, также предлагается временно запретить им выезд за границу и ограничить в праве управления автомобилем.

В частности, житель Днепра Даниил считает, что с уклонистами нужно что-то делать, но нововведения, которые предлагают, слишком жесткие.

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Местный житель Валерий не поддерживает идею о блокировке банковских счетов.

"Человек заработал эти деньги, он может ими пользоваться. Нужно же как-то оплачивать коммунальные услуги, хлеб купить, еще что-то", - говорит мужчина, передает Суспильне.

По мнению горожанки Марины, данный законопроект нарушает права человека и идет в разрез с Конституцией Украины.

Однако местный житель Артем нововведения поддерживает.

"Это нормально. Любые ограничения для людей, которые уклоняются от выполнения своего долга перед государством, нужно применять. Это нужно четко дифференцировать, если человек не может защищать Родину, например, из-за семейных обстоятельств, состояния здоровья", - отметил он.

По словам женщины по имени Леона, мужчин надо поощрять защищать свою страну.

"Это не может быть слишком принудительно. У власти должны быть другие рычаги для этого", - добавляет она.

Адвокат Роман Ухов отметил, что любые ограничения могут устанавливаться только Конституцией Украины и судебными решениями.

"В настоящее время в первой редакции этого законопроекта предусмотрено такое ограничение именно судебными органами. И даже если такое ограничение будут предусматривать судебные органы, я не уверен, что это будет соответствовать Конституции Украины. Считаю, что кто-то все же подаст заявление в Конституционный суд о проверке", - подчеркнул он.

Законопроект о мобилизации - детали

7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. Его дальнейшее рассмотрение планируется во второй половине марта. Сейчас депутаты работают над правками, которых около 4 тысяч.

В законопроекте предлагается ввести ряд ограничений для тех, кто уклоняется от мобилизации. В частности, речь идет о временном запрете выезда за границу, ограничении в праве управления автомобилем и блокировании банковских счетов.

Также рассматриваются три варианта подачи документов в ТЦК для обновления военно-учетных данных - лично прийти в центр, сделать это в ЦПАУ или онлайн. Это нужно будет сделать в течение 60 дней.

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