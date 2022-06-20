Более 5 из 12 млн украинцев выехали за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны более 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом он сообщил во время выступления на открытии форума глобальной политики Института международных политических студий.

Президент напомнил, что сегодня отмечается Международный день беженцев.

"К сожалению, с недавних пор этот день - особенно болезненный для нас всех, для миллионов украинцев. Если точнее, для более 12 млн наших граждан. Представьте себе! Тех, кто еще в начале этого года имел свой дом, полную безопасность, собственные планы на будущее. И все это было разрушено российским вторжением", - отметил он.

По словам Зеленского, более 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более 5 из них выехали за границу.

"Мы должны сделать все, чтобы украинские переселенцы вернулись домой. Сколько бы их ни было и где бы они не искали защиты, мы должны обеспечить для них и реальную возможность, и внутреннюю заинтересованность вернуться в Украину. Мы можем создать исторический прецедент. Раньше, когда агрессор шел войной против другого государства, он рассчитывал, что война сломает его жертву. И сейчас мы доказали, что Украину не сломать", - подчеркнул он.

В то же время, глава государства обратил внимание на то, что из-за российской войны против Украины Европа переживает самый большой миграционный кризис за десятки лет.

"Россия сознательно создала такие условия. Мариуполь - почти полмиллиона жителей. Разные города. Северодонецк – 100 тыс. жителей. Волноваха - 22 тыс. жителей. Так было. Но Россия разрушила там все. Артиллерия, авиация, ракеты – они не перебирали средствами. Я могу назвать еще сотни городов, которые уже разрушены. И могу назвать еще десятки городов, которым российские удары до сих пор угрожают", - сказал он.

Президент подчеркнул, что этот миграционный кризис в Европе, вызванный русским войной, должен стать последним таким кризисом, чтобы любому другому агрессору даже в голову не пришло, что с помощью войны удастся разрушить жизнь любой европейской страны.

"Оружие для Украины, финансовая поддержка, будущее восстановление нашего государства - три элемента, которые должны сработать на полную. Но это еще не все, что мы должны сделать. Российская война против нас спровоцировала глобальный продовольственный кризис. Если ее не остановить немедленно, наши 12 млн вынужденных переселенцев будут просто каплей в море возможных новых миграционных потоков", - считает Зеленский.

По его словам, Украина может поставлять столько продовольствия на мировой рынок, чтобы обеспечивать критические потребности десятков стран Африки, Азии, Латинской Америки.

Однако без украинского экспорта образуется дефицит, за которым может последовать хаос: политический, экономический и миграционный.

"И только в этом году мы можем сделать все, чтобы в следующий Международный день беженцев нам не пришлось обсуждать, как быть с десятками миллионов переселенцев и в Европе, и в регионах, граничащих с Европой", - подытожил Зеленский.

Помощь переселенцам:

С начала полномасштабного вторжения России в Украине работала программа для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставлялись каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка.

24 мая в Минсоцполитики прокомментировали задержку помощи переселенцам.

29 мая 2022 года появилась информация о том, что в Украине отменят выплаты для некоторых переселенцев.

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