По состоянию на сейчас профинансированы все заявки на выплаты временно перемещенным лицам, подчеркнули в министерстве.

Министерство социальной политики в условиях ограниченного финансового ресурса распределило социальные выплаты по приоритетности, что обусловило определенные задержки в некоторых случаях.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире информационного телемарафона.

"Не для кого не секрет, что на сегодняшний день есть определенные вопросы с наполнением государственного бюджета. И учитывая ограниченный финансовый ресурс, государству приходится приоритезировать свои расходы. На первом месте - расходы на национальную оборону и армию. То есть все, что связано с национальной безопасностью. Вторым вопросом стоят те выплаты, которые являются социально направленными и являются основным источником для проживания людей, в частности, это пенсионные выплаты и соцвыплаты. Далее идут все остальные социальные выплаты, в том числе - выплаты временно перемещенным лицам. Были определенные проблемы, но по состоянию на сейчас профинансированы все заявки на выплаты временно перемещенным лицам", - отметил Музыченко.

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжают работать программы для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставляются каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

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