Напомним, в Украине ВПЛ могут получить в помощь от государства по 2 тыс грн ежемесячно и по 3 тыс грн - на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

В Украине с мая 2022 отменяют некоторые выплаты внутренне перемещенным лицам.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире всеукраинского телемарафона, денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, а они не могут вернуться домой.

Также, по ее словам, выплаты будут продолжать получать те украинцы, у кого повреждены или разрушены дома.

"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться уже с мая", - сообщила министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжают работать программы для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставляются каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

Ранее в Минсоцполитики прокомментировали задержку помощи переселенцам. По состоянию на сейчас профинансированы все заявки на выплаты временно перемещенным лицам, подчеркнули в министерстве.

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