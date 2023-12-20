Из этого числа 150-200 мужчин пересекают границу по системе "Шлях" в качестве волонтеров.

Ежесуточно из Украины выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом заявил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковник Игорь Матвийчук.

Во время пресс-конференции он отметил, что из этого числа 150-200 мужчин пересекают границу по системе "Шлях" как волонтеры. В то же время больше всего мужчин призывного возраста, пересекающих границу, – водители грузовых перевозок, те, кто сопровождает лиц с инвалидностью, лица с инвалидностью, а также мужчины, воспитывающие 3 и более детей.

По словам Матвийчука, в украинском законодательстве не детализированы системы контроля и возможность контроля за лицом, сопровождающим лицо с инвалидностью.

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"То есть, одного человека с инвалидностью могут сопровождать в разное время разные люди на основании акта установления факта ухода, который выдается любому; он не защищен, его можно подделать. Так что с одним лицом с инвалидностью могут уехать несколько человек, а проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Эта система нуждается в улучшении. Министерство социальной политики должно урегулировать этот вопрос", – добавил он.

Кроме того, значительная часть мужчин, выезжающих за границу, имеют справки о непригодности к военной службе.

Выезд мужчин за границу во время войны

В ноябре 2023 года австрийское издание Exxpress выпустило статью, где сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны выехали более полумиллиона мужчин призывного возраста. При этом части из них выезд за границу официально запрещен.

Отмечалось, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, которые по возрасту подпадают под призыв.

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