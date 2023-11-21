Для движения через границу человек сначала пересекает сопредельные страны – это нужно учитывать.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, могут ли вернуться в Украину без загранпаспортов люди, выехавшие с оккупированных территорий через РФ и Европу.

"По украинскому законодательству ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой при любых обстоятельствах. Если в украинскую границу прибывает человек и заявляет, что он гражданин Украины, но не имеет документов, определяющих право на пересечение границы, то все равно он будет пропущен. Даже если у человека нет документов, будет проведена идентификация личности. Если подтвердится, что это гражданин Украины, то он будет пропущен на территорию Украины", - сказал он в интервью РБК-Украина.

По его словам, для движения через границу человек сначала пересекает сопредельные страны – это нужно учитывать.

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"Если люди находятся за границей, в дипломатических представительствах есть возможность восстановить свои документы или даже получить свидетельство на возвращение. Это нужно для того, чтобы в первую очередь придерживаться законодательства тех стран, в которых они находятся", - добавил спикер.

Выселение Украинце в РФ

Россияне намеренно усиливают грубое и пренебрежительное отношение к украинцам на оккупированных территориях. Захватчики пытаются заставить выехать местных жителей в Российскую Федерацию.

При этом, для собственного обогащения оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию РФ. Так, во время пересечения переселенцами блокпостов, угрожая оружием, военнослужащие Вооруженных сил РФ, под разными предлогами, требуют отдать им средства и выявленные материальные ценности.

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