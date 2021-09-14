В 2021 году наблюдается самый высокий за шесть лет уровень готовности украинцев к эмиграции, выяснилось по результатам опроса.

Более половины украинцев отказались бы эмигрировать из Украины, при этом 40% переехали бы на постоянное место жительства в другую страну при наличии такой возможности.

Такие результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

"При наличии такой возможности переехали бы в другую страну на постоянное место жительства 40% украинцев, тогда как 54% – не готовы к такому шагу, а еще 6% – не определились", – следует из опроса.

Аналитики отмечают, что в 2021 году наблюдается самый высокий с 2015 года уровень готовности украинцев к эмиграции, тогда как в 2019 году он был самым низким – тогда, согласно опросу, на это решились бы 20% украинцев.

"Различия в готовности эмигрировать из Украины в наибольшей степени обусловлены возрастом респондентов. Так, готовые эмигрировать преобладают в возрастных группах до 40 лет, среди "сорокалетних" минимально преобладают не готовые покинуть Украину, а среди старших 50 лет – преобладают те, кто не переехал бы за границу на ПМЖ", – говорится в опросе.

Также готовность оставить Украину несколько выше среди мужчин и жителей областных центров, но заметно ниже среди жителей южного региона.

Главные причины возможной эмиграции украинцев – предложение интересной и прибыльной работы (28%), вооруженный конфликт/война (27%), экономические проблемы в стране (22%) и семейные обстоятельства (21%).

Несколько меньше на миграционные настроения влияют отсутствие условий для самореализации (14%) и политическая нестабильность в Украине (12%).

Читайте такжеНе карьера и даже не любовь: социологи выяснили, о чем мечтают украинцыНаименее существенными причинами уехать из родной страны являются желание сменить обстановку (6%), отсутствие свобод (4%) и плохая экология (3%).

При этом более четверти украинцев (28%) не имеют никаких причин, которые могли бы заставить их эмигрировать.

Опрос проводился в период с 10 по 21 июля 2021 года методом личного формализованного интервью.

Опрошено 1 813 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя).

Ранее сообщалось, что в 2014-2015 года из Украины начали массово уезжать, в частности, работники IT-сферы. СМИ писали, что айтишники уезжали из-за экономической нестабильности и угрозы полномасштабной агрессии России против украинского государства.

В конце 2018 года журналисты узнали, что айтишники, выехавшие из Украины на Запад, начали массово возвращаться на Родину.

Напомним, в 2014-м РФ захватила украинский Крым и вторглась на часть Донбасса.

Автор: Анна Нагорная