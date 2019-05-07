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Два человека ежеминутно: в МИД рассказали о масштабах эмиграции из Украины

12:57, 07 мая 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

В частности, ежеминутно страну покидают два человека в поисках лучшей жизни.

Об этом сообщается на сайте проекта Ukrainianpeopleleaks.

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Статистика получена от министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Так, к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Это подтверждают и данные ООН. Если такой вариант реализуется, то страна рискует окончательно превратиться в государство стариков и детей. Один из основных факторов выезда – трудовая миграция.

Напомним, что по мнению политтехнолога Сергея Гайдая, именно трудовая миграция – одна из важнейших проблем Украины, которая требует решения. Он подчеркнул, что это явление является лакмусом, который показывает достижения и провалы власти.

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Теги: #мигранты#трудовая иммиграция#население Украины