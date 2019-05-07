Два человека ежеминутно: в МИД рассказали о масштабах эмиграции из Украины
Начиная с конца марта 2018 года, с Украины выехали 1 175 823 граждан.
В частности, ежеминутно страну покидают два человека в поисках лучшей жизни.
Об этом сообщается на сайте проекта Ukrainianpeopleleaks.
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Статистика получена от министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Так, к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Это подтверждают и данные ООН. Если такой вариант реализуется, то страна рискует окончательно превратиться в государство стариков и детей. Один из основных факторов выезда – трудовая миграция.
Напомним, что по мнению политтехнолога Сергея Гайдая, именно трудовая миграция – одна из важнейших проблем Украины, которая требует решения. Он подчеркнул, что это явление является лакмусом, который показывает достижения и провалы власти.