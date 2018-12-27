Покинувшие Украину IT-специалисты начали возвращаться на родину - журналисты

Массово уезжать из Украины айтишники начали в 2014-2015 годах - сказалась экономическая нестабильность и угроза полномасштабной российской агрессии.

Отечественные программисты, выехавшие из Украины на Запад несколько лет назад, начали массово возвращаться на родину.

Читайте такжеПорошенко раскритиковал "наезды" силовиков на IT-компании

Об этом говорится в материале еженедельника "Новое время". Как рассказал журналистам глава отечественной IT-ассоциации Дмитрий Овчаренко, к родным корням вернулись около половины айтишников, покинувших страну в первые и тяжелые постмайданные годы. Речь идет примерно о 2,5 тыс. специалистов.

Более того, специалисты, еще недавно планировавшие выехать из Украины, теперь все чаще делают выбор в пользу того, чтобы остаться. По данным исследования, проведенного IT-ассоциацией и "Офисом эффективного регулирования" (BRDO), темпы трудовой миграции IT-специалистов из Украины падают.

Если в 2015-м за рубеж отправлялся каждый десятый работник отрасли, то в прошлом году — лишь около 4 % от общего числа.

Отмечается, что массово уезжать из Украины айтишники начали в 2014-2015 годах. Сказалась экономическая нестабильность в стране и угроза полномасштабной российской агрессии. Овчаренко называет эти факторы основной причиной трудовой миграции специалистов отрасли.

При этом, по словам главы совета директоров ITкомпании Soſt Serve Ярослава Любинца, в Украине зарплаты у специалистов высокой и средней квалификации всего на 10-15 % ниже, чем, к примеру, в Польше.

“Но, учитывая уровень расходов и стоимость жизни, уровень зарплат в Украине конкурентный”, — указал Любинец.

Этот принцип, как отмечается, работает даже в сравнении с Западной Европой, где доходы программистов вдвое превышают украинскую планку.

Украинская IT-отрасль, при этом, растет быстрее, чем мировой рынок - на 20 % в год против общемировых 6,2 %.

Подробнее о ситуации в украинской IT-отрасли читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" (27 декабря 2018 №48 (224).