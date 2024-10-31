Близкие подростка до последнего надеялись, что ему удалось выжить.

В Харькове спасатели обнаружили тело 15-летнего мальчика под завалами дома, по которому вечером 30 октября ударили российские оккупанты. Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона.

"Он жил на первом этаже именно в той комнате, куда обрушились все шесть этажей. Зрительно тело спасатели видят, но на нем очень тяжелые плиты. Сейчас решается вопрос, как деблокировать, не повреждая тело", - отметил он.

Близкие мальчика до последнего надеялись, что ему удалось выжить.

"Я надеюсь, я верю, что он будет жить", - делилась с журналистами его родная тетя.

Обновлено. В 13:37 мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-под завалов дома достали тело молодого человека, 25-30 лет: "В общей сложности на данную минуту погибших двое и 36 раненых. Удар по жилому дому был совершен вчера вечером с помощью ФАБ-500 с УМПК".

Ранее он сообщил, что из-под завалов дома пытаются вытащить тела двух жителей - ребенка и взрослого.

"После этого наши специалисты начнут работу по снятию всех аварийных конструкций и обрушившихся элементов. И только потом дом будет обследован на предмет того, можно ли отремонтировать пострадавший подъезд, или нет. В остальных подъездах уже есть тепло и вода. Продолжаются работы по восстановлению электроснабженив", - отметил он.

Удар России по многоэтажке в Харькове 30 октября

Напомним, вечером 30 октября росссийские войска ударили по жилой многоэтажке в Харькове. Вскоре из-под завалов дома деблокировали 12-летнего мальчика с тяжелой травмой головы, переломами, без признаков жизни. Реанимационные мероприятия проводили в течение 40 минут, но спасти ребенка не удалось.

Утром 31 октября сообщалось, что под завалами дома в Харькове остается еще один подросток. Спустя несколько часов спасатели обнаружили его тело.

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