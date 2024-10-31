В результате вражеского удара по многоэтажному дому в Харькове погиб один человек, а более 30 - пострадали, уточнил глава Харьковской ОВА.

В Харькове в результате удара, который российские оккупанты нанесли по жилой многоэтажке, погиб мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет.

Под завалами находится подросток - парень, которому 15 лет, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Чиновник добавил, что спасательная операция продолжается.

По его словам, поиски осложняются тем, что конструкции пораженного врагом дома серьезно повреждены, и есть угроза обвала.

Видео дня

Синегубов также сообщил, что найденные фрагменты тела принадлежат жертве, которую уже предварительно идентифицировали:

"На эту минуту (7:43 четверга, 31 октября, - Ред.) один человек погиб. 34 получили ранения".

В центре внимания новости - Харьков снова атаковали россияне

Россияне уже много раз били по Харькову из различного вооружения, есть много разрушений, пострадавших и жертв. В частности, вечером 30 октября враг нанес удар по жилой многоэтажке, сообщалось о гибели 11-летнего мальчика.

В результате удара по дому было разрушено несколько этажей, на 3, 5, 9 этажах были пожары. В ГСЧС сообщили, что есть 29 пострадавших, и удалось спасти три человека.

Вас также могут заинтересовать новости: