Ребенка деблокировали из-под завалов дома с тяжелой травмой головы, переломами, без признаков жизни.

Вечером 30 октября российские захватчики нанесли удар по жилой многоэтажке в Харькове. Оккупанты убили ребенка – 11-летнего мальчика.

Как рассказал в комментарии "Суспільному" директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, ребенка деблокировали из-под завалов дома с тяжелой травмой головы, переломами, без признаков жизни. Реанимационные мероприятия проводили в течение 40 минут, но спасти его не удалось.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что погибшему в результате атаки мальчику было всего 11 лет.

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В ГСЧС отметили, что на данный момент известно о 29 пострадавших. Удалось спасти 3 человек.

"Пожары на 3, 5, 9 этажах и в авто ликвидированы на общей площади 80 кв. м", – добавили спасатели.

Удар по Харькову

Вечером 30 октября в Харькове прогремели взрывы. Впоследствии местные власти сообщили о попадании в многоэтажку. В результате удара были разрушены сразу несколько этажей, под завалами ищут людей.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщал, что два человека, вероятно, погибли в результате атаки по жилому дому в Салтовском районе. По его словам, под завалами виднеются части тел, признаков жизни эти люди не подают.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что подразделения ГСЧС пытаются деблокировать людей. Спасение осложняется тем, что разрушения, вызванные атакой РФ, довольно значительные и есть риск обвала дома.

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