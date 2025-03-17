Гнатов будет заниматься, в частности, более активным развитием корпусной системы ВСУ.

16 марта 2025 года стало известно, что Андрея Гнатова назначают начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Решение об этом было принято вместе с главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Такое заявление сделал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Гнатов будет заниматься, в частности, более активным развитием корпусной системы ВСУ.

"Боевой парень, и его задача – именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы. Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", – пояснил Зеленский, комментируя это назначение.

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Украинский президент добавил, что генерал Баргилевич с должности начальника Генштаба переведен в генеральную инспекцию Министерства обороны.

Кто такой Андрей Гнатов

Андрей Гнатов – бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг". Он также занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты. Когда в Украине было создано командование морской пехоты, Гнатова назначили командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты. Ее он возглавлял до 2021 года.

Во время полномасштабной войны Гнатов руководил обороной Бахмута. К тому же, в июне его назначили командующим Объединенными силами ВСУ – на этой должности он заменил Юрия Содоля.

Впоследствии СМИ сообщили, что бригадный генерал Андрей Гнатов также возглавит ОСГВ "Хортица" вместо Содоля.

В конце января 2025 года генерал-майора Андрея Гнатова назначили на должность заместителя начальника Генерального штаба. В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

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