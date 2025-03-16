Ранее Гнатов был заместителем начальника Генштаба ВС Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Генштабе, также появился соответствующий указ главы государства от 16 марта.

Новым начальником Генштаба ВСУ стал генерал-майор Андрей Гнатов, который до сих пор занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.

Как отметили в Генштабе, новое назначение состоялось "в целях улучшения качества управления войсками".

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"Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена ​​задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", - говорится в сообщении.

Предыдущий начальник Генштаба генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины.

"Новый Генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи контроля за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах", - рассказали в Генштабе.

Что известно о новом начальнике Генштаба ВСУ

Как сообщал ранее УНИАН, в конце февраля 2025-го Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова с должности. Также известно, что в конце января Гнатов был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Еще раньше Гнатов был начальником штаба – заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг".

В 2016-2018 годах занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, впоследствии - командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты.

С весны 2023 г. Гнатов руководил обороной Бахмута.

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