Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Генштабе, также появился соответствующий указ главы государства от 16 марта.
Новым начальником Генштаба ВСУ стал генерал-майор Андрей Гнатов, который до сих пор занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.
Как отметили в Генштабе, новое назначение состоялось "в целях улучшения качества управления войсками".
"Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", - говорится в сообщении.
Предыдущий начальник Генштаба генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины.
"Новый Генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи контроля за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах", - рассказали в Генштабе.
Что известно о новом начальнике Генштаба ВСУ
Как сообщал ранее УНИАН, в конце февраля 2025-го Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова с должности. Также известно, что в конце января Гнатов был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ.
Еще раньше Гнатов был начальником штаба – заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг".
В 2016-2018 годах занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, впоследствии - командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты.
С весны 2023 г. Гнатов руководил обороной Бахмута.