Недавно уволенного Андрея Гнатова назначили на должность заместителя начальника Генерального штаба.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе главы государства №148/2025 от 26 февраля 2025 года.

"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

24 июня 2024 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. На его место назначили бригадного генерала Андрея Гнатова. Также Гнатов вместо Содоля возглавил ОСГВ "Хортица".

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В конце января 2025 года стало известно, что генерал-майора Андрея Гнатова назначили на должность заместителя начальника Генерального штаба.

Генерала-майор Андрей Гнатов - что о нем известно

Андрей Гнатов - бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг".

В 2016-2018 годах он занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, сформированной из подразделений-выходцев из Крыма, пишут в СМИ. С созданием командования Морской пехоты Украины он был назначен командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, которую он возглавлял до 2021 года.

Кроме того, Гнатов руководил обороной Бахмута в 2023 году.

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