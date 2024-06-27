Отмечается, что Юрий Содоль формально еще несколько дней будет находиться в статусе командующего ОСГВ "Хортица".

Недавно назначенный на должность командующего Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов скоро возглавит ОСГВ "Хортица" вместо генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Об этом со ссылкой на источники в военном руководстве пишет "Украинская правда". Собеседники издания говорят, что увольнение с должности командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля не стало неожиданностью для Генштаба.

"Главком делал непубличные попытки уберечь генерала, однако после того, как все перешло в плоскость по линии "новые – старые", решил публично не спорить. Амбиции молодых командиров – это нормально. Сырский, наверное, не хотел, чтобы конфликт воспринимался именно как спор поколений, потому что это будет вредить фронту", – заявили источники "УП".

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Отмечается, что Юрий Содоль формально еще несколько дней будет находиться в статусе командующего ОСГВ "Хортица". Однако вместо него оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" возглавит новый командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов.

Что предшествовало

24 июня 2024 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. На его место назначили бригадного генерала Андрея Гнатова.

Андрей Гнатов – бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг".

В 2016-2018 годах он занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, сформированной из подразделений-выходцев из Крыма, пишут в СМИ. С созданием командования Морской пехоты Украины он был назначен командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, которую он возглавлял до 2021 года.

Кроме того, Гнатов руководил обороной Бахмута в 2023 году.

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