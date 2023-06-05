Скоро суд рассмотрит ходатайство о передаче государству почти 10 млн гривень залога, который внес беглец.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына.

Как сообщает пресс-служба САП, соответствующее ходатайство сегодня, 5 июня, удовлетворила коллегия судей ВАКС. "Суд взвесил системные неявки обвиняемого на судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пересечении границы указанным лицом и удовлетворил ходатайство в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующем заседании - 12 июня - суд рассмотрит ходатайство о передаче государству почти 10 млн грн залога, который ранее внес Трубицын, а также - о заключении его под стражу.

Дело против Трубицына - что известно

В начале 2022 года Владислава Трубицына, который возглавлял одну из постоянных комиссий Киевсовета, задержали и объявили о подозрении по делу о получении 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Его взяли под стражу с альтернативой залога в 9 млн 886 тыс. грн.

16 мая 2023 года Трубицын не пришел на судебное заседание по делу. По данным следствия, он пересек границу Украины 13 мая. Позже стало известно, что выезду Трубицына за границу способствовали ССО.

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