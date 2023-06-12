После его задержания будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына и взыскал в доход государства 9,8 млн грн его залога.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что сегодня, 12 июня, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и взыскала в доход государства 9,886 млн грн залога с депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

"Суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей", - сообщили в САП.

Отмечается, что после задержания лица будет решен вопрос о применении этой меры пресечения.

"Также в судебном заседании суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и постановил осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении указанного обвиняемого", - говорится в сообщении.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Трубицыне.

Дело Трубицына-детали

В начале 2022 года Трубицына, который возглавлял одну из постоянных комиссий Киевсовета, задержали и объявили о подозрении по делу о получении 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице. Его взяли под стражу с альтернативой залога в 9 млн 886 тыс. грн.

16 мая 2023 г. Трубицын не явился на судебное заседание. По данным следствия, он пересек границу Украины 13 мая.

5 июня ВАКС удовлетворил ходатайство САП об объявлении Трубицына в международный розыск.