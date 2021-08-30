По словам политика, Антон Геращенко стал советником министра внутренних дел.

Антон Геращенко назначен советником главы Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Антона Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского", - написал он.

В комментарии телеканалу Украина 24 Гончаренко отметил, что Геращенко снова назначили советником главы МВД, потому что у него есть хороший опыт.

Читайте такжеГеращенко назвал причину отставки Авакова"Сам Монастырский когда-то работал помощником народного депутата Антона Геращенко. Поэтому не удивительно, что он приглашает своего бывшего руководителя в свою команду", - подытожил нардеп.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского министром внутренних дел.

15 июля ВР одобрила отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Геращенко занимал должность заместителя Авакова с сентября 2019 года. До этого назначения он был советником главы МВД. 4 августа Кабмин уволил Геращенко.

Авторы: Таня Поляковская, Анастасия Горбачева