О каких именно военных приготовлениях идет речь, Рафаэль Гросси не уточнил.

Глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что во время своего недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем "военных приготовлений".

Он также сообщил, что в районе атомной электростанции продолжаются обстрелы и в очередной раз выразил обеспокоенность в связи с безопасностью объекта, пишет "Русская служба Би-Би-Си".

"Во время посещения Запорожской АЭС больше трех недель назад я видел явные признаки военных приготовлений. После этого наши эксперты, находящиеся на объекте, часто сообщали, что слышали взрывы, иногда свидетельствующие о сильном обстреле неподалеку от АЭС. Я глубоко озабочен в связи с ситуацией на станции", - сказал Гросси.

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Гросси не уточнил, что именно он имеет в виду под "военными приготовлениями".

По словам Гросси, в течение последней недели эксперты МАГАТЭ слышали обстрелы почти каждый день, а однажды им даже предложили спуститься в бомбоубежище.

Глава МАГАТЭ также напомнил, что сейчас ЗАЭС полагается всего на одну линию электропередач мощностью 750 киловольт для охлаждения реакторов и обеспечения работы других систем безопасности. До войны у станции было четыре таких линии, говорит Гросси.

Ситуация на захваченной ЗАЕС - детали

По состоянию на 18 апреля 2023 года Минэнерго Украины заявило о том, что ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Речь идет в первую очередь о технической эксплуатации станции.

По подсчетам "Энергоатома", из-за войны ущерб компании от разрушений достиг 32 миллиардов гривень. Речь идет об имуществе и инфраструктуре захваченной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений.

На захваченной россиянами Запорожской АЭС есть "секретная ядерная технология" США. Вашингтон предупредил Москву, чтобы россияне не трогали ее.